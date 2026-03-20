Nusaybin'de Bayramda Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için girdiği apartmanda asansör boşluğuna düşen M.C. (8) yaralandı.

Olay, 16.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bayram şekeri toplamak için apartmanda bulunan M.C. isimli erkek çocuğu, 2'nci katta duran asansörün kapısını açtığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden bina sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, çevredekiler tarafından otomobille Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),