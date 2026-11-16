Nusaybin\'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Barış Şener son yolculuğuna uğurlandı

Nusaybin'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Barış Şener son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nusaybin'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Barış Şener'in cenazesi otopsi işlemleri sonrası Yeni Moris Mezarlığı'na ulaştırıldı. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?