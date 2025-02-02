Nusaybin\'de Boğa Saldırısında Bir Kişi Yaralandı

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde M.A.A. (50) beslediği boğanın saldırısında yaralandı. Elazığ 'a sevk edilen M.A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.A. ahırda yem verdiği boğanın saldırısına uğradı. M.A.A.'nın yardım çığlıkları üzerine ailesi ahıra giderek boğayı uzaklaştırdı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda birçok kırık bulunan M.A.A. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.