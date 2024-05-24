Nusaybin'de çiftlikte ceset bulunan olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nusaybin'de çiftlikte ceset bulunan olayında 2 şüpheli tutuklandı

Nusaybin\'de çiftlikte ceset bulunan olayında 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte Engin A'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin A'nın silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.

24.05.2024 15:35
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 18 Mayıs'ta Engin A'nın (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.A, M.A, E.A, N.D, A.K, B.B, A.A. ve D.G.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe A.A. ve M.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nusaybin'in Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güvenlik, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de çiftlikte ceset bulunan olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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