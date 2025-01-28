Nusaybin\'de Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltında

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla havaya ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenituran Mahallesi'nde 25 Ocak'ta 23.50 sıralarında silahla havaya ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 5 boş kovan bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, şüphelilerden birine ve olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine, "sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek, tescilli aracı plakasız kullanmak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, sürücünün koruma başlığı kullanmaması" gerekçesiyle 57 bin 219 lira idari para cezası verildi.