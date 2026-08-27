Nusaybin\'de Hortum Görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu kenarında oluşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu kenarında, öğle saatlerinde hortum oluştu. Aniden ortaya çıkan hortum, kısa sürede büyüdü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kaybolan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.