Nusaybin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 38 Bin 500 Paket Ele Geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, ekipler durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, gizlenmiş vaziyette 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.