Nusaybin'de Kaza: 3 Yaralı
Nusaybin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ADD 907 plakalı otomobil ile 47 NB 688 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu Mesire Alanı mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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