Nusaybin\'de Kılıç ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Marşal Fevzi Çakmak Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BÜYÜYEN KAVGADA KAN AKTI

Kavgada E.A. (20), G.D. (28) ve M.M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.