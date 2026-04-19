Nusaybin'de Sağanak ve Şimşekler

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar, kameraya yansıdı.

Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Nusaybin ilçe merkezinde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,