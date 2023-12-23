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Nusaybin'de sınava hazırlık söyleşisi düzenlendi

Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini belirtti. Söyleşide adaylara sınava hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

Nusaybin\'de sınava hazırlık söyleşisi düzenlendi
23.12.2023 - 13:23,
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Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"YKS ve KPSS adaylarından gelen yoğun talep üzerine alanın en önemli hocalarını sizlerle buluşturduk. Gençlerimizin bu talebini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak söyleşi programımıza katılan kıymetli hocalarımıza Nusaybinli öğrenciler adına şükranlarımı sunuyorum. Her alanda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, bugün düzenlediğimiz programa büyük bir katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra adaylara sınava hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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