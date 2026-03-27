Nusaybin'de Tanker Kazası

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpekyolu'nda, karşıya geçerken tankerin çarptığı S.Y. (46) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Midyat Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
