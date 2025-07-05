Nusaybin'de Tanker Yangını

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki akaryakıt yüklü bir tankerin dorsesi düştü. Yola savrulan tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde İpekyolu üzerindeki Midyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cizre istikametinden Nusaybin yönüne giden, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü TIR'ın tanker kısmı, bilinmeyen bir nedenle motordan ayrılarak yola savruldu. Dorsede bulunan akaryakıtın alev alması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tanker dorsesi, vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),