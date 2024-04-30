Nusaybin\'de Tankerdeki Akaryakıt Yola Döküldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tıra çarpan tankerdeki akaryakıt yola döküldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin- Şırnak kara yolunda geri manevra yaparken tıra çarptı.
Çarpma sonucu tankerdeki vana kırıldı ve depoda delik oluştu. Bunun ardından depodaki akaryakıt yola döküldü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince önlem alındı.
Ekipler, akaryakıt dökülen yolu tazyikli suyla yıkadı.
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