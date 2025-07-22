Nusaybin'de Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'taki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),