Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili öğrencileri ziyaret etti

Van'da Ramazan Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Bu hareketlilik kent esnafının yüzünü güldürürken, özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Otlu peynirin sahurda tokluk hissi verdiği belirtilirken, esnaf da işlerin iyi olduğunu ve Ramazan ayının bereketli geçeceğini ifade etti.