Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili öğrencileri ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TYT kampı eğitim programında yer alan öğrencileri ziyaret etti. Kayabaşı, öğrencilerle sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kamp eğitimine katılan öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini belirten Kayabaşı, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

09.03.2024 15:05
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Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TYT kampı eğitim programında yer alan öğrencileri ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamlığınca düzenlenen TYT kampının son gününde düzenlenen programa katılan Kayabaşı, öğrencilerle sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Kayabaşı, 5 gün süren kamp eğitimine katılan öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini belirterek, "Bizleri kırmayarak programımıza katılan kıymetli hocalarımıza ve programda emeği geçen herkese göz bebeğimiz olan sevgili öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Eğitimin her alanında sevgili gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

TYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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