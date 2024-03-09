Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili öğrencileri ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TYT kampı eğitim programında yer alan öğrencileri ziyaret etti.
Nusaybin Kaymakamlığınca düzenlenen TYT kampının son gününde düzenlenen programa katılan Kayabaşı, öğrencilerle sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.
Kayabaşı, 5 gün süren kamp eğitimine katılan öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini belirterek, "Bizleri kırmayarak programımıza katılan kıymetli hocalarımıza ve programda emeği geçen herkese göz bebeğimiz olan sevgili öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Eğitimin her alanında sevgili gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
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Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp, Odunpazarı'nın eksikliklerini belirterek, belediyenin çalışanlara sosyal tesisler ve rekreasyon alanları sağlamadığını ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına kreş yapılacağını ve daha iyi çalışma koşulları sağlanacağını söyledi.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Bu hareketlilik kent esnafının yüzünü güldürürken, özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Otlu peynirin sahurda tokluk hissi verdiği belirtilirken, esnaf da işlerin iyi olduğunu ve Ramazan ayının bereketli geçeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, tarımı destekleyerek Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ve mazot desteğini artıracaklarını açıkladı. Altınok ayrıca köylerde su aboneliğinden para alınmayacağını, köylerin altyapı sorunlarını çözeceklerini ve tarım sektörüne destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, yardımların artırılacağı ve bazı hizmetlerin ücretsiz olacağı sözünü verdi.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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