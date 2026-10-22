Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığını BAE Devlet Başkanı resmen ilan etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Bakanı Lana Zeki Nuseybe'yi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine resmen aday gösterdi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Nuseybe'nin adaylığını BM Genel Kurul Başkanlığına ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına gönderdiği mektupla resmen ilan etti.

Bin Zayid, adaylık mektubunda Nuseybe'nin BM konularındaki deneyimine, uluslararası sorunların ele alınmasındaki birikimine ve yapıcı çalışmalarına dikkati çekti.

Nuseybe'nin diplomatik kariyeri

BAE Devlet Bakanı olarak Eylül 2025'ten bu yana görev yapan Nuseybe, 2013-2024 yıllarında ülkesinin BM nezdindeki daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Bu dönemde BM Genel Kurul Başkan Yardımcılığı ve BM Kadın Birimi İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Nuseybe ayrıca BAE'nin 2022-2023 dönemindeki BM Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında konseyin çalışmalarına başkanlık etti ve Güvenlik Konseyi reformuna yönelik hükümetler arası müzakerelerin eş başkanlığını yürüttü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci görev dönemi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması öngörülüyor.

BM Şartı uyarınca genel sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.