Nvidia CEO'su Huang, 2030'da dünyanın sonu ihtimalini yüzde 0 olarak açıkladı - Son Dakika
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Nvidia CEO'su Huang, 2030'da dünyanın sonu ihtimalini yüzde 0 olarak açıkladı

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Nvidia CEO'su Huang, yapay zeka kıyamet öngörülerini bilimsel temele dayanmadığı gerekçesiyle reddetti; 2030 için dünyanın sonu ihtimalini yüzde 0 olarak açıkladı. Düzenlemelere ihtiyaç olmadığını savunan Huang, ABD'nin Çin'e teknoloji satış yasaklarına karşı olduğunu söyledi.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zekanın gelecek yıllarda insanlığın yok olmasına yol açabileceği yönündeki iddiaları "kıyamet senaryoları" şeklinde nitelendirerek bu öngörülerin bilimsel temele dayanmadığını belirtti.

Huang, CBS News'e verdiği röportajda, bazı yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin 2030'a kadar insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki değerlendirmelerine ilişkin, "2030, dünyanın sonu olmayacak. Bunun dünyanın sonu olma ihtimali yüzde 0." ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemleri "kıyamet senaryoları" olarak nitelendiren Huang, bu tahminlerin "bilime dayanmadığını" belirterek söz konusu uyarıları reddetti.

Huang, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki denetimlerin artırılmasına yönelik çağrılara ilişkin yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmadığını ve ABD'deki mevcut önlemlerin yeterli olduğunu savundu.

ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetine de değinen Huang, Amerikan teknolojilerinin Çin'e satışına yönelik yasaklara karşı olduğunu söyledi.

Huang, veri merkezlerinin yaygınlaşmasına ilişkin kamuoyundaki tepkiler konusunda ise "Daha erken gelip sizinle konuşmadığımız için üzgünüz." şeklinde yanıt verdi.

"Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddiası

OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu.

Coxon, ayrıca yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiGüncelCEOSon Dakika

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