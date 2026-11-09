Nvidia CEO'su Huang'a dair Rubio gözetiminde istihbarat notu hazırlandığı iddia edildi

ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gözetiminde, istihbarat tarafından, çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen bir kadınla ilişkisine dair "istihbarat notu" hazırlandığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Nvidia CEO'su Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna dair istihbarat notu, Bakan Rubio gözetiminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayındaki Çin ziyareti öncesinde hazırlandı.

Kaynaklara göre, Çinli iş insanı Alice Huang'a yönelik siber takip sırasında elde edilen bilgilere dayanan not, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerine dağıtıldı.

Notla, Nvidia CEO'su Huang'ın, Çin'in ana istihbarat teşkilatı olan Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) tarafından ajanlık yapması için devşirildiği değerlendirilen Alice Huang ile yakın bir ilişki içinde olduğu konusunda yönetim uyarıldı.

NYT'nin geçen hafta yayımlanan haberinde Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.