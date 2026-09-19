Nvidia CEO'su Huang, yapay zekada yavaşlama çağrılarına rağmen hızlı gelişmeyi savundu - Son Dakika
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Nvidia CEO'su Huang, yapay zekada yavaşlama çağrılarına rağmen hızlı gelişmeyi savundu

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Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, yapay zekanın ellerinden geldiğince hızlı geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Huang, yavaşlama çağrılarına rağmen güvenli olmayan ürünleri asla teslim etmeyeceklerini ve hazır olmadan piyasaya sürmeyeceklerini vurguladı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zekanın ellerinden geldiğince hızlı şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Huang, CBS News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, son günlerde, teknolojinin gidişatına ilişkin endişeler taşıyan sektör liderlerinin geri adım atılması gerekebileceği yönündeki açıklamalarına rağmen, teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirme çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması gerekip gerekmediği sorusuna Huang, "Başkalarını dikkate almadan elimizden geldiğince hızlı ilerlemeliyiz." yanıtını verdi.

Ancak güvenli olmayan ürünleri asla teslim etmeyeceklerine, ürünleri hazır olmadan asla piyasaya sürmeyeceklerine ve sürmemeleri gerektiğine dikkati çeken Huang, "Kimse bizden bunu yapmamızı beklemiyor ancak herkes, başarılı olmamızı ve Amerika'nın olabildiğince müreffeh olmasına katkı sağlamamızı bekliyor." diye konuştu.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise inovasyonun hızı ile yapay zekanın güvenliği arasında "yanlış seçim" yapılmaması gerektiğini belirtmiş, yapay zekanın işleri otomatikleştirerek insanların işlerini kaybetmesine yol açacağı yönündeki endişeleri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
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