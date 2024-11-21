Nysa Antik Kenti'nde Kazı Bilgileri

Aydın Kitap Fuarı'ndaki söyleşiye katılan Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner, kazılar hakkında bilgi verdi.
Tekstil Park içerisindeki fuar alanında konuşan Öztaner, kazı çalışmaları devam eden antik kentin Aydın'ın kültür turizminin yeni rotaları arasında yer aldığını belirtti.
Antik kentin, ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkardığını aktaran Öztaner, "Çift Yakalı Kent: Nysa" kitabının içeriği ve hazırlanış süreci hakkında da bilgi paylaştı.
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