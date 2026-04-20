Üye Girişi
Son Dakika Logo

NYT, Antalya Diplomasi Forumu'nda bölgesel sorunların çözümüne dair yeni çabaların ele alındığını belirtti

20.04.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York Times gazetesi (NYT), 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), bölgesel sorunların çözümü konusunda yeni ortaklıklar arama çabalarının konuşulduğuna dikkati çekti.

NYT'nin haberinde, ABD'nin "küresel düzeni hiçe sayması sonucu" bölgesel sorunların çözümü konusunun ve bu konuda yeni arayışların, bu yıl 5'incisi düzenlenen ADF'de ön plana çıktığına işaret edildi.

ADF toplantılarında, ABD'den "nadiren" bahsedildiğine değinilen haberde, "Aralarında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan düzinelerce devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce katılımcı arasındaki tartışmalarda, ABD'nin müttefiklerini ve uzun zamandır temsil ettiğini iddia ettiği küresel düzeni hiçe sayması durumunda nasıl yanıt verileceği sorusu ön plana çıktı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki "dış politika kaosu ve ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı büyük aksaklıklar" nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelerin, "küresel devlere" daha az güvenmeleri ve bunun yerine kendi bölgelerini yönetmek için komşularıyla ortaklık kurmaları gerektiği fikrine yoğunlaştığı kaydedildi.

Söz konusu haberde, "Pazar günü sona eren Antalya Diplomasi Forumu'nda bu tür bir işbirliğine duyulan istek, defalarca dile getirildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" eleştirisine yer verildi

NYT'nin haberinde, Antalya'da gerçekleşen forumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı ifadeleri de tırnak içinde aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın küresel sistemin "ahlaki ve varoluşsal bir kriz" içinde olduğu söylemine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) daimi üye sayısının sınırlı olmasına yönelik sık sık tekrarladığı "Dünya 5'ten büyüktür." eleştirisine yer verildi.

Erdoğan'ın, Gazze'deki soykırım ile "Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik askeri genişlemesi" nedeniyle İsrail'i eleştirdiği ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için müzakerelere yardımcı olmaya hazır olduğuna dair açıklamasına dikkati çekildi.

ABD merkezli gazetede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın kapanış basın toplantısında, "Eğer bu bölge, bir kurtarıcı beklemeye devam ederse, sonunda sonsuza dek bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Haberde, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, "ABD dış politikasının uzun süredir geçerli olan temel ilkelerinden" vazgeçtiği ve İsrail ile birlikte başlattığı İran'a yönelik savaşla, "küresel ekonomiyi altüst ettiği" değerlendirmeleri yapıldı.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Diplomasi, New York, Güvenlik, Güncel, Times, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 20:55:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.