NYT, USAID Fonlama İddialarını Yalanladı

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NEW ABD'de medyanın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve hükümet tarafından fonlandığı tartışmaları sürerken New York Times, hükümetten aldıkları yaklaşık 2 milyon doların "abonelik ücreti" olduğunu savundu.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk'ın New York Times (NYT) gazetesinin de aralarında olduğu birçok medya kuruluşunun USAID ve hükümet tarafından fonlandığı iddiaları, gündemdeki yerini koruyor.

Musk'ın "fonlama" iddialarına ilişkin açıklamada bulunan NYT Sözcüsü Charlie Stadtlander, fon aldıkları iddiasını yalanlayarak 2024'te hükümetin verdiği yaklaşık 2 milyon doların "abonelik ücreti" olduğunu savundu.

NYT'nin 1 milyondan fazla muvazzaf ve emekli ordu personeli ile ailelerine abonelik hizmeti sunduğunu kaydeden Stadtlander, "Bu yetkililer ve diğer kamu görevlileri, milyonlarca diğer Amerikalı gibi, bağımsız gazeteciliğimiz aracılığıyla dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Fon" iddiaları

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

Bazı federal kurumlardan fon aldığı ileri sürülen medya kuruluşlarına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Görünüşe bakılırsa USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış ve bunların büyük kısmı, Demokratları güzelleyen haberlerin yapılması için 'rüşvet' olarak sahte medya kuruluşlarına gitmiş." paylaşımında bulunmuştu.