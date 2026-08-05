Ö.A.\'ya Şantaj: Kadın Kıyafeti Giydirip Video Çektiler

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri Ö.A.'yı, kadın kıyafeti giydirip ormana götürerek özür diletip, o anları cep telefonuyla kayda aldığı öne sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kapaklı'da Ö.A.'nın yakın bir arkadaşının eşi ile ilişki yaşadığını öne süren grup, onu, zorla kadın kıyafeti giydirerek ormana götürüldü. Grup burada Ö.A.'ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ö.A.'nın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.