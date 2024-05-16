O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü, özel etkinlikte performans sergiledi - Son Dakika
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O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü, özel etkinlikte performans sergiledi

Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, farkındalık haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü'nün sahne performansıyla ve özel bireylerin keyifli danslarıyla renkli bir gün yaşattı. Etkinlikte ayrıca Hazal Akay konseri, sessiz sinema gösterimi ve Kafkas dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

16.05.2024 20:49
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O Ses Türkiye finalisti söyledi, özel bireyler kurtlarını döktü

ELAZIĞ - Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, farkındalık haftası çerçevesinde düzenlediği özel etkinlikte O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü'nün sahne performansıyla ve toplum tarafından desteklenmeye ihtiyacı olan bireylerin keyifli danslarıyla renkli bir gün yaşattı. Etkinliğin bir parçası olan Hazal Akay konseri, sessiz sinema gösterimi ve Kafkas dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), 10-16 Mayıs Farkındalık Haftası çerçevesinde "Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz" temasıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, sessiz sinema gösterimi, Kafkas dans gösterisi ve birbirinden güzel şarkılarla dolu bir konser programı yer aldı. Etkinliğin en özel anlarından biri 2014-2015 sezonunda "O Ses Türkiye" yarışmasında finale çıkarak büyük bir başarı elde eden Emrah Güllü, sahne performansıyla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, tedavi gören hastaların da dans ederek keyifli vakit geçirdiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan TRSM psikoloğu İsmail Yücel, "Bugün burada 'Hayat bizim içimizde biz de hayatın içindeyiz' temalı etkinlik için buluştuk. Hastanemizin ve Toplum Sağlığımızın değerli çalışanları ve hastalarımız tarafından hayata geçirilen bu gösterinin içinde kürsü başı, Kafkas dans grubu ve Metin Özturan'ın 'Sessiz Çığlık' adlı gösterisi bulunmakta. Umarım güzel bir gösteri sunabilmişizdir. Dışarıdan baktığımızda estetik açıdan çok güzel bir etkinlikti. Elimizden geldiğince güzel bir gösteri sunmaya çalıştık" dedi.

Program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü, özel etkinlikte performans sergiledi - Son Dakika

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