OAS Genel Sekreteri, Maduro'nun tutuklanması için UCM'ye başvuruda bulunacak - Son Dakika
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OAS Genel Sekreteri, Maduro'nun tutuklanması için UCM'ye başvuruda bulunacak

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunacağını duyurdu. Almagro, Venezuela'daki protestolarda ölenlerin sorumlusunun Maduro yönetimi olduğunu öne sürdü ve adaletin zamanının geldiğini belirtti.

02.08.2024 04:29
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Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunacağını duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington'da OAS Daimi Konseyinin özel oturumunda konuşan Almagro, Venezuela'daki protestolarda ölenlerin sorumlusunun Maduro yönetimi olduğunu öne sürdü.

Venezuela'da 2014'ten bu yana insanlığa karşı suçlar işlendiğini savunan Almagro, "Adalet zamanı geldi ve onun tutuklanması için UCM'ye başvuracağız. Üye devletler de dilekçeyle sürece katılabilir. Maduro dahil çok sayıda yetkiliden hesap sorulacak." ifadesini kullandı.

Almagro, "Maduro, bir katliam ilan etmişti ve bunu yerine getiriyor. Bunu söylediğinde şok olmuştum ve şu anda olanlar karşısında daha fazla şok oldum." diye konuştu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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