Obama, Trump'ın Irkçı Videosuna Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Obama, Trump'ın Irkçı Videosuna Tepki Gösterdi

15.02.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barack Obama, Trump'ın irkçı videoya dair utanç duygusunun kaybolduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun şeklinde tasvir eden ırkçı içerikli videoya ilişkin, makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusunun kaybolduğunu söyledi.

Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.

ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu dile getirdi.

Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanmış, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Trump, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından paylaşılan videonun "ırkçı" kısmını kınamış, paylaşım için özür dilemeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Barack Obama, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obama, Trump'ın Irkçı Videosuna Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: Obama, Trump'ın Irkçı Videosuna Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.