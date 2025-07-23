Obama'ya Yönelik Suçlamalar Tuhaf

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Sözcüsü Patrick Rodenbush, Başkan Donald Trump'ın, 2016 başkanlık seçimine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasının sorumlusu olarak Obama'yı göstermesini "tuhaf" ve "saçma" bulduklarını belirtti.

Obama'nın Sözcüsü Rodenbush, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırladığı toplantıda eski ABD Başkanı'na yönelik suçlamalarına cevap verdi.

Rodenbush, açıklamasında, "Başkanlık makamına duyduğumuz saygıdan dolayı makamımız, normalde Beyaz Saray'dan sürekli yayılan saçmalık ve yanlış bilgilere yanıt vermekle yetinmez ancak bu iddialar, bir yanıt vermeyi hak edecek kadar çirkin." ifadesini kulandı.

"Bu tuhaf iddialar, gülünç ve dikkat dağıtmak için zayıf bir girişimdir." değerlendirmesinde bulunan Obama'nın sözcüsü, geçen hafta yayımlanan belgelerde "Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için çalıştığı ancak hiçbir oyu manipüle edemediği yönündeki yaygın kabul görmüş sonucu çürüten hiçbir şeyin bulunmadığını" savundu.

Rodenbush, "Bu bulgular, o dönemki Başkan Marco Rubio liderliğindeki iki partili Senato İstihbarat Komitesinin 2020 tarihli raporunda doğrulandı." görüşünü paylaştı.

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında soru üzerine, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddiasının sorumlusu olduğunu öne sürmüştü.

"Obama, suçüstü yakalandı." diyen Trump, onu 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.