OBP İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika
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OBP İddialarına Soru Önergesi

22.07.2026 16:17
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Yeniden Refah Partisi, OBP nedeniyle yaşanan mağduriyetler hakkında Milli Eğitim Bakanı'na soru önergesi verdi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, üniversiteye yerleştirmelerde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedeniyle yaşanan mağduriyet iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Bekin, önergesinde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2 milyon 425 bin 627 adayın başvurduğunu belirterek, sınavın ardından üniversiteye yerleştirme puanına 30 ila 60 puan arasında katkı sağlayan Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yeniden tartışmaların odağı haline geldiğini ifade etti.

Bekin, bazı adayların "özel okullarda diploma notlarının yükseltildiği ve bunun üniversiteye girişte fırsat eşitliğini zedelediği" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne dava açtığının kamuoyuna yansıdığına işaret etti. Öğrencilerin OBP sistemine güvenmediğini ifade eden Bekin, son yıllarda özel okullara geçiş yaparak bu durumdan yararlanmaya çalışanlar olduğunun ileri sürüldüğünü, daha önce özel okullarda görüldüğü belirtilen not yükseltme uygulamalarının artık devlet okullarında da yaygınlaştığı yönünde iddialar bulunduğunu kaydetti.

Bekin, özel okullarda velilerin ödedikleri yüksek ücretler, devlet okullarında ise öğrencilerin geride kalmaması düşüncesiyle notların yükseltildiği yönündeki iddiaların öğrenciler arasında haksız rekabete ve sıralamalarda büyük farklılıklara neden olduğunu savundu.

Bekin, Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, şu soruların yanıtlamasını istedi:

"Okullarda sınav kağıtları, performans değerlendirme ölçekleri ve sonuçlarının denetlenmesine yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor? Düzenli denetim yapılıyor mu, usulsüzlük tespit edilen okullar hakkında yasal işlem başlatılıyor mu? MEB tarafından uygulanan ortak yazılı sınav sistemi tek başına yeterli mi? Tüm sınavların bakanlık bünyesinde yapılmasına yönelik bir çalışma bulunuyor mu?"

Öğrencilerin kendi okulları içinde başarı sıralamasının yapılması ve okul başarı puanının buna göre verilmesine yönelik bir çalışma var mı? Farklı şehirlerde ve farklı imkanlara sahip okullardaki öğrencilerin aynı sınava tabi tutulması eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu? Bu konuda fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor? Farklı sosyoekonomik şartlara sahip öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmak ve özel okullar başta olmak üzere devlet okullarında da yüksek not verme uygulamalarının önüne geçmek amacıyla hangi çalışmalar yapılıyor?"

Kaynak: ANKA

Ortaöğretim Başarı Puanı, Milli Eğitim Bakanı, Politika, Eğitim, Güncel, Refah, Son Dakika

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