Obruk'ta Geleneksel Pilav Şenliği - Son Dakika
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Obruk'ta Geleneksel Pilav Şenliği

19.07.2026 16:12
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Obruk Mahallesi'nde pilav şenliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Obruk Mahallesi'nde 29'uncusu düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Obruk Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği tarafından düzenlenen programa, Büyükkılıç'ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile vatandaşlar katıldı.

Mahalle girişinde, içme suyu altyapısına yönelik çalışmalara teşekkür amacıyla hazırlanan pankartla karşılanan Büyükkılıç, vatandaşların ilgisine teşekkür etti.

Şenlikte dua edilmesinin ardından kazan başına geçen Büyükkılıç, pilav karıştırarak vatandaşlara ikramda bulundu.

Programda konuşan Büyükkılıç, geleneksel etkinliklerin birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, gurbetten gelen vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın önemli olduğunu kaydetti.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini aktaran Büyükkılıç, Obruk Mahallesi'nde KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu iletim hatlarının yenilendiğini ve mahallede uzun süredir yaşanan su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini de hatırlatan Büyükkılıç, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Obruk'ta Geleneksel Pilav Şenliği - Son Dakika

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