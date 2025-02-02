Ocak Ayında Kamyon ve Tankerlere Yönelik 135 Bin Ceza Kesildi

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Ocak ayında, kamyon, çekici ve tankerlere yönelik denetimlerde 135 bin sürücüye ceza

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayında, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik 424 bin 968 denetim yapıldığını ve 135 bin 140 sürücü/araca işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk 30 gününde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 'kamyon, çekici ve tanker' cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam: 424 bin 968 adet denetim, 135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı. Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yüzde 3,2'sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8'ine bu araçlar karıştı. Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Açıklamada ayrıca, 23-30 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimi verilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 3 milyon 277 bin 604 aracın denetlendiğini belirterek, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezdir. Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.