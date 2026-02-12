Ocak Ayında Türkiye Sıcaklık Verileri

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ocak ayı 1991- 2020 sıcaklık analizine göre, Türkiye'de ocak ayı ortalama sıcaklığı 3,6 derece ile mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde kaydedildi. Ocak ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece ile Yalova'da tespit edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Çermik, Kahta, Siverek, Viranşehir, Birecik, çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Eğirdir, Köyceğiz, Fethiye, Isparta, Kale(Demre), Eskişehir, Cihanbeyli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

MGM'nin analizine göre, 1991-2020 normalleri ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 derece iken, 2026 Ocak ayı 3,6 derece olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece ile Yalova'da tespit edildi.

Ocak ayının sıcaklık analizinin bölgesel dağılımı

MGM'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde, Bilecik ve Şile çevrelerinde sıcaklık mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Marmara Bölgesi'nde ocak ayı sıcaklık normali 5,2 derece iken, ocak ayında 7,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece olarak Yalova'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde, Kütahya, Akhisar, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Marmaris, Tavşanlı, Simav, Gediz, Güney, Nazilli çevrelerinde sıcaklık mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgenin ocak ayı sıcaklık normali 6,3 derece iken, 2026 Ocak ayında 8,3 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,9 derece olarak Kütahya'da, en yüksek sıcaklık ise 22,5 derece olarak Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında; Isparta, Fethiye, Eğirdir, Köyceğiz, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklık normali 7,5 derece iken, 2026 Ocak ayında 7,7 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,8 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 22,2 derece ile Fethiye'de tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde, Eskişehir ve Cihanbeyli çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklığı sıfırın altında 0,6 derece iken, 2026 Oralık ayı 0,6 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,3 derece olarak Zara'da en yüksek sıcaklık ise 18,8 derece olarak Ereğli'de tespit edildi.

Sıcaklık Karadeniz Bölgesi'nde, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı sıcaklık normali 3 derece iken, 2026 Ocak ayı 4,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında -21,1 derece olarak İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,3 derece ile Trabzon'da kayda geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4,3 derece iken 2026 Ocak ayında sıfırın altında 5,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 11,2 derece ile Elbistan'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar, Akçakale çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklık normali 4,6 derece iken 2026 Ocak ayında 2,7 derece olarak tespit edildi. Bölgede ki en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,6 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 16,6 derece ile Cizre'de yaşandı.

Ocak ayında Florya'da uzun yıllar ocak ayı maksimum sıcaklık ortalaması olan 20,5 derecenin 0,1 derece üzerine çıkarak 20,6 derece ile en yüksek sıcaklık kaydedildi.