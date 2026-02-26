Ocak'ta Dış Ticaret Açığı 8,4 Milyar Dolar! - Son Dakika
Ocak'ta Dış Ticaret Açığı 8,4 Milyar Dolar!

26.02.2026 10:40
2026 Ocak Dış Ticaret verilerine göre ihracat %4 azaldı, ithalat %0,1 arttı. Dış ticaret açığı büyüdü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2 azaldı, ithalat yüzde 5,3 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ocak ayında yüzde 2,0 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan, 19 milyar 107 milyon dolara geriledi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan, 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 11,6 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında yüzde 73,8 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 70,8'e geriledi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,1 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 780 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 49 milyon dolar ile İtalya, 900 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırada Çin var

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 78 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 812 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 273 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 12,9 oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret Bakanlığı

