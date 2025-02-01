Ocak'ta Limon Fiyat Farkı %597 - Son Dakika
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Ocak'ta Limon Fiyat Farkı %597

TZOB, Ocak'ta üretici ve market arasındaki en yüksek fiyat farkının limonda olduğunu açıkladı.

01.02.2025 16:41
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(ANKARA)- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 597 ile limonda görüldü" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında üretici ile market arasında yaşanan fiyat farklılıklarını ve aylık-yıllık girdi fiyat değişimlerini değerlendirdi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 597 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 380 ile patates, yüzde 267 ile mandalina, yüzde 215 ile kuru kayısı takip etti. Limon 7 kat, patates 4,8 kat, mandalina 3,7 kat, kuru kayısı 3,2 kat fazlaya satıldı. Üreticide 4 lira olan limon 28 liraya, 4 lira olan patates 18 liraya, 11 lira 50 kuruş olan mandalina 42 liraya, 140 lira olan kuru kayısı 442 liraya markette satıldı. Ocak ayında markette en fazla fiyatı artan ürün kuru fasulye, üreticide ise portakal olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette patlıcan, üreticide karnabahar oldu.

"Markette fiyatı en fazla artan kuru fasulye"

Ocak ayında markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı görülürken 18 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 11 ile sivri biber ve kuru kayısı izledi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 27 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20 ile marul, yüzde 17 ile havuç takip etti.

"Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 47 ile karnabaharda görüldü"

Ocak ayında üreticide 33 ürünün 12'sinde fiyat artışı görülürken 14'ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 47 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 45 ile limon, yüzde 29 buçuk ile patlıcan, yüzde 28 ile mandalina izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 26 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat artışını yüzde 23 ile havuç, yüzde 15 buçuk ile maydanoz, yüzde 13 sivri biber takip etti.

"Portakal ve havuçta talebin artmasından dolayı fiyat yükseldi"

Karnabaharda erkenci, orta ve geçci çeşitler havaların iyi seyretmesiyle hepsinin aynı dönemde hasat edilmesiyle ürün fazlalığından kaynaklı fiyatta düşüş yaşandı. Havaların sıcak gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verimin artması; patlıcan rekoltesini artırdı, bu da üreticilerimizin fiyatlarının gerilemesine sebep oldu. Yeşil sebzelerde ıspanak, marul, yeşil soğan, pırasa gibi talepteki azalmadan kaynaklı fiyat düşüklüğü yaşandı. Limonda dalında alım satım durgun olduğu için çiftçilerimiz mağdur olurken, yeterli talebin olmaması da fiyatları düşürdü. Mandalinada sezon sonuna yaklaşıldığı için ve diğer narenciye ürünleri gibi bekletilemediğinden dolayı fiyatı düştü. Portakal ve havuçta talebin artmasından dolayı fiyat yükseldi."

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, girdi fiyatlarının arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; ocak ayında, aralık ayına göre ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yüzde 10, amonyum sülfat gübresi yüzde 6,3, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 5,6 ve DAP gübresi yüzde 3,5 oranında arttı. Geçen yılın ocak ayına göre ÜRE gübresi yüzde 35,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 34,4, DAP gübresi yüzde 32,9, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 29,1 ve amonyum nitrat gübresi yüzde 25,3 oranında arttı. Ocak ayında bir önceki aya göre besi yemi yüzde 3,6, süt yemi ise yüzde 3,4 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre süt yemi yüzde 24,6, besi yemi ise yüzde 24,2 oranında arttı. Son bir yılda elektrik fiyatında yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 30,2, mazotta ise yüzde 13,3 oranında artış yaşandı."

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ocak'ta Limon Fiyat Farkı %597 - Son Dakika

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