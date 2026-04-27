Öcalan'dan Demokratik Birlik Çağrısı

Diyarbakır'da Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından düzenlenen konferansta Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan, bir toplumun varlığını sürdürebilmesinin çağın gerçeklerine göre dönüşebilme gücüne bağlı olduğunu belirtti. Kürtlerin uzun yıllardır inkâr, imha ve baskı politikaları nedeniyle bu dönüşümü doğal seyrinde gerçekleştiremediğini ifade etti.

Demokratik birliğin tarihsel bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Öcalan, kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanmasının acil bir görev olduğunu söyledi. Kürtlerin yaşadıkları ülkelerde demokratik müzakere yoluyla çözüm ararken kendi aralarındaki sorunları da aynı yöntemle çözmeleri gerektiğini belirtti. Öcalan, aşiretçi ve kabileci dar ilişkiler sisteminin demokratik birliğin önünde engel olduğunu, bu zihniyetle yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti.