OCBC ekonomisti, El Nino'nun ASEAN'da enflasyonu büyümeden fazla vurmasından endişeli - Son Dakika
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OCBC ekonomisti, El Nino'nun ASEAN'da enflasyonu büyümeden fazla vurmasından endişeli

OCBC ekonomisti, El Nino\'nun ASEAN\'da enflasyonu büyümeden fazla vurmasından endişeli
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El Nino hava olayının ASEAN ekonomilerinde büyümeden ziyade enflasyon açısından daha büyük risk oluşturabileceği bildirildi. OCBC ekonomisti Lavanya Venkateswaran, Filipinler, Endonezya ve Tayland'ın etkilere daha fazla maruz kalabileceğini belirtti.

SİNGAPUR, 10 Eylül (Xinhua) -- El Nino hava olayının, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ekonomilerinde büyümeden ziyade enflasyon açısından daha büyük risk oluşturabileceği bildirildi. Pirinç, buğday, mısır ve bitkisel yağ fiyatlarında beklenen artışların bu riskte belirleyici rol oynayacağı öngörülüyor.

Singapur merkezli OCBC Bank'ın araştırma birimi OCBC Group Research'ün ASEAN ve Hindistan'dan sorumlu kıdemli ekonomisti Lavanya Venkateswaran, çarşamba günü yayımladığı değerlendirmede, Filipinler, Endonezya ve Tayland'ın El Nino'nun etkilerine daha fazla maruz kalabilecek ASEAN ekonomileri arasında yer aldığını belirtti. Venkateswaran, Malezya ve Vietnam'da ise risklerin daha belirli alanlarda yoğunlaşmakla birlikte kayda değer olduğunu ifade etti.

Venkateswaran, gıda fiyatlarındaki artışın bölgedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini belirterek, bölge ülkelerinin çoğunun net gıda ithalatçısı olması nedeniyle ithal enflasyon riskinin de yükselebileceğine dikkat çekti.

Bölgenin Tayland ve Vietnam dışındaki büyük ekonomilerinin genellikle net pirinç ithalatçısı olduğunu belirten Venkateswaran, pirinç fiyatlarındaki artışın Filipinler, Malezya ve Endonezya'yı dış ticaret açısından olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Venkateswaran, ASEAN-6 ülkeleri dahil bölgedeki çoğu ekonominin büyük ölçüde net tahıl ithalatçısı olduğunu ve küresel buğday ve mısır fiyatlarının yükselmesi durumunda ithal enflasyon baskılarına karşı özellikle kırılgan hale gelebileceğini kaydetti.

Venkateswaran, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona ne ölçüde yansıyacağının, gıdanın tüketici fiyat endeksindeki ağırlığına, ithalata bağımlılık düzeyine ve hükümetlerin sübvansiyon ve fiyat kontrolleri gibi müdahalelerine bağlı olarak değişiklik göstereceğini söyledi.

El Nino'nun büyüme üzerindeki etkisinin ise ülkeler arasında daha büyük ölçüde farklılık sergileyeceğini belirten Venkateswaran, bu etkinin büyük oranda tarım sektöründe yoğunlaşacağını dile getirdi. Venkateswaran, nispeten büyük tarım sektörlerine sahip Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'ın, üretim kayıplarına ve kırsal kesim gelirlerindeki düşüşlere karşı daha savunmasız olduğuna işaret etti.

Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam gibi tarım ihracatçılarının, bu olumsuz etkiyi emtia ihracatı gelirlerindeki artışla belli düzeyde telafi edebileceğini belirten Venkateswaran, "Nihai makroekonomik etki, yalnızca hava koşullarına değil, aynı zamanda gıda ticareti kısıtlamaları, stok salımları ve sübvansiyon önlemleri gibi politika yanıtlarına da bağlı olacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Filipinler, Endonezya, Tayland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OCBC ekonomisti, El Nino'nun ASEAN'da enflasyonu büyümeden fazla vurmasından endişeli - Son Dakika

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