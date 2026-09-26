OCHA Yemen'de 138 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OCHA Yemen'de 138 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OCHA Yemen\'de 138 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OCHA'ya göre Yemen'de ağustos başından bu yana 138 binden fazla kişi yerinden edildi; bunların 70 binden fazlası çocuk. Bu, 2022'deki ateşkesten bu yana en yüksek yeni yerinden edilme düzeyi olarak kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ağustos ayının başından bu yana Yemen'de 70.000'den fazlası çocuk olmak üzere 138.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, bu sayının 2022'deki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek yeni yerinden edilme düzeyi olduğunu bildirdi.

OCHA, Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine dayandırdığı cuma günü açıklamasında, ailelerin Babülmendep Boğazı üzerinden Yemen'den kaçmaya devam ettiğini ve 10-21 Eylül tarihleri arasında Cibuti'ye 3.500'den fazla kişinin ulaştığını belirtti.

Kadınlar ve kız çocuklarının, gelişmelerden özellikle olumsuz etkilendiğine, yerinden edilenler arasında bulunan yaklaşık 3.000 hamile kadının hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğuna ya da hiç bulunmadığına dikkat çeken ofis, bu kadınlardan yaklaşık 200'ünün bu ay doğum yapmasının beklendiğini kaydetti. Kadınlara ve kız çocuklarına destek veren kuruluşların hijyen ve temel ihtiyaç kitlerinin tükendiğini belirten OCHA, acilen binlerce yeni kite ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yemen'deki çocukların dehşet verici koşullarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan ofis, mevcut tırmanıştan önce bile ülke genelinde 5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, bunların yarım milyondan fazlasının ise en ölümcül tür olan şiddetli akut yetersiz beslenme yaşadığını belirtti.

Açıklamada, mevcut tırmanışın durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilirken, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) aktardığına göre, son haftalarda mobil beslenme ekipleri tarafından taranan yaklaşık 2.900 çocuğun dörtte birinden fazlasının akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, 200'den fazlasının ise şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu bildirildi.

OCHA, taraflara sağlık çalışanları ve ambulanslar da dahil olmak üzere sivilleri koruma, insanların güvenli geçişini sağlama ve insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıUluslararasıAğustosGüncelÇocukYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Menteşe’de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı Menteşe'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı
Böyle evlat olmaz olsun Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası “Hemen istifa etmeli“
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası! "Hemen istifa etmeli"
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:53
Hasret böyle bitti Emenike ile İsmail Kartal bir arada
Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:22:26. #7.13#
SON DAKİKA: OCHA Yemen'de 138 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei