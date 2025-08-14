ODAK, Ziraat Katılım Bankası'na Entegre Olacak

HAVELSAN'ın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında açık kaynak teknolojiler kullanarak kamu kurumlarına sunduğu milli platformlardan biri olan ODAK Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Ziraat Katılım Bankasına entegre edilecek.

Alınan bilgiye göre, 2023 yılından bu yana aktif şekilde kullanımda olan ODAK Veri Tabanı Yönetim Platformu, önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarında kritik önem taşıyan verilerin tutulması, işletilmesi ve yönetilmesinde önemli rol oynayarak yurt dışı menşeli veri tabanı platformlarına alternatif olarak konumlandırıldı.

Kamu İhale Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının ardından ODAK'ı tercih eden kuruluşlara Ziraat Katılım Bankası eklendi.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında imzalanan sözleşme doğrultusunda ODAK, Ziraat Katılım Bankasının Veri Yönetim ve Felaket Kurtarma Merkezinde kritik bir rol alacak.

Ziraat Katılım ile başlayan bu dönüşüm sonrası, aktif büyüklüğe göre Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankasının veri tabanları için de alternatif oluşturulacak.

Açık kaynak veri tabanı yazılımları, maliyet etkinliği, özelleştirme olanakları ve geniş geliştirici topluluğu gibi fark yaratan avantajlarıyla klasik ticari alternatiflerden ayrışarak öne çıkıyor. Kullanıcıların bağımsızlık ve kontrol ihtiyaçlarına uygun çözüm arayışı ihtiyacı; açık kaynak veri tabanlarını tercih edilir kılıyor.

Dünyada topluluk tabanlı işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik eden bir yaklaşımın benimsenmesi, bu üstün yazılımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Ayrıca hızlı geliştirme süreci ve geniş platform desteği ile kullanıcıların güncellemelere hızlı şekilde erişimini kolaylaştırma yeteneği, gelişmiş yazılımların popülerlik kazanmasına yol açıyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabildiği, yardımlaşabildiği ve yazılımın sürekli olarak geliştirilmesine katkı sağlayabildiği bir açık kaynak modeli, geniş kitleler tarafından kullanılıyor.

Açık kaynak teknolojilerin HAVELSAN güvencesiyle birleşmesiyle ortaya çıkan ODAK, veri tabanı yönetim ihtiyaçlarına yüksek performanslı, güvenli ve kararlı çözümler sunan Veri Tabanı Yönetim Sistemi olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkı sağlama vizyonu ile geliştirilen ODAK, özelleştirilmiş veri tabanı süreçlerinde kurulum, veri tabanı replikasyonu, yedekleme ve güvenlik yaklaşımları ile ilgili referans mimariler sunabiliyor.