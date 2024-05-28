(İZMİR)- Ödemiş
Belediye Başkanı Mustafa Turan
, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ı ziyaret etti. Ödemiş'teki süs bitkileri üretimi ve türleri hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Ankara Altınpark İşletmeleri (ANFA) ekiplerinin önümüzdeki günlerde Ödemiş'e gelmesi bekleniyor.
Ankara'da düzenlenen programlara katılarak ziyaretler gerçekleştiren Başkanı Mustafa Turan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ödemiş'in tarihi, kültürü ve ekonomisi hakkında genel bilgiler veren Başkan Mustafa Turan, Ödemiş'e yapılacak hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Ankara Büyükşehir ile işbirliği çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette, süs bitkileri sektöründe Türkiye
'de önemli bir yere sahip ilçedeki bitki üretimi ve türleri konusunda bilgiler aktarıldı. Ödemiş'teki üretim sahalarında inceleme yapmak üzere ANFA ekiplerini en kısa sürede Ödemiş'e gelmesi planlandı.
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