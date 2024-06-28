Ödemiş Belediyesi Yaz Dönemi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Ödemiş Belediyesi, yaz dönemi oluşabilecek kötü koku ve kirliliğe karşı önlemlerini artırıyor. Bu kapsamda çöp konteynerleri ekiplerce yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Sıcak hava nedeniyle konteynerlerde oluşabilecek bakteri ve kokunun önüne geçebilmek için çalışmalara başlayan Ödemiş Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe merkezinde yaklaşık 4 bin 800 çöp konteynerini yıkayıp, dezenfekte edecek. Kurban Bayramı sonrası kireçlenerek dezenfekte edilen konteynerlerin temizliğine, kent merkezinden başlandı. Ekipler, daha sonra kırsal bölgelerde çalışmalara devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Çok sıcak bir yaz geçiriyoruz. Çevre sağlığını korumak, çöplerden kaynaklı hastalıkları önlemek için yaz aylarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İlçemizin temizliğini ve hijyenini düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızın en temiz çevrede yaşama hakkını oluşturmak, belediye olarak bizim görev ve sorumluluğumuzdadır" dedi.