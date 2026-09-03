Ödemiş\'in kurtuluşunun 104. yılında İzmir\'de coşkulu tören düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan törende yaptığı konuşmada, kurtuluşu gururla kutladıklarını belirterek, "Ödemiş 3 yıl 3 ay 3 gün boyunca işgal altında kaldı. Ama bu topraklar hiçbir zaman teslim olmadı." dedi.

Törene Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da katıldı.