Ödemiş\'te 29 Ekim fener alayı Hükümet Meydanı\'nda başladı, konserle sürdü

Ödemiş'te 29 Ekim fener alayı Hükümet Meydanı'nda başladı, konserle sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı, Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başladı. Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından konser verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüşün ardından konser verildi.
Kaynak: AA
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