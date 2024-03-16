Ödemiş\'te çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, elçilik konutuyla ilgili kitap hazırladı

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği, İhsan Sabri Çağlayangil’in Dışişleri Bakanlığı döneminde 1976 yılında mülkiyeti satın alınan elçilik konutuyla ilgili kitap hazırladı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında 1924 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü anısına hazırlanan kitaba ilişkin “Her zaman olduğu gibi, dost ve müttefikimiz Çek Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirme iradesine sahip olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.