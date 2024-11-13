Ödemiş'te Evde Bakım Hizmeti Başladı

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(İZMİR)- Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği ile yürüttüğü evde bakım hizmetiyle bakıma ihtiyaç duyan, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin yanında oluyor.

Ödemiş Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi işbirliği ile yürüttüğü hizmetten tüm ilçe sakinleri sosyal güvencesine ya da maddi durumuna bakılmadan 153 numaralı telefondan randevu oluşturarak yararlanabiliyor. Doktor, yaşlı bakım uzmanı, paramedik ve hemşireden oluşan ekibe, ihtiyaç duyulduğu takdirde fizyoterepist ve psikolog da destek oluyor.

Hizmet kapsamında hastalara, doktor muayenesi, kan tahlili, düzenli pansuman işlemleri, ilaç-mama-bez raporunun çıkarılması, idrar sondası nazo gastrik sonda takılması ve değiştirilmesi, fizik tedavi ve psikolog desteği veriliyor. Ayrıca hastaların evlerinden nakil araçlarıyla alınıp, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine dönüşü sağlanıyor.

"Her yaştan vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünden yola çıkarak, her yaştan vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak, kentimizin değerine sahip çıkarken vatandaşlarımızın yanında, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz" dedi.