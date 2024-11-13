Ödemiş'te Evde Bakım Hizmeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ödemiş'te Evde Bakım Hizmeti Başladı

Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği yaparak evde bakım hizmeti sunmaya başladı. Yatılı sağlık ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere ulaşmayı hedefleyen bu hizmet, tüm ilçe sakinlerine açık.

13.11.2024 14:12  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği ile yürüttüğü evde bakım hizmetiyle bakıma ihtiyaç duyan, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin yanında oluyor.

Ödemiş Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi işbirliği ile yürüttüğü hizmetten tüm ilçe sakinleri sosyal güvencesine ya da maddi durumuna bakılmadan 153 numaralı telefondan randevu oluşturarak yararlanabiliyor. Doktor, yaşlı bakım uzmanı, paramedik ve hemşireden oluşan ekibe, ihtiyaç duyulduğu takdirde fizyoterepist ve psikolog da destek oluyor.

Hizmet kapsamında hastalara, doktor muayenesi, kan tahlili, düzenli pansuman işlemleri, ilaç-mama-bez raporunun çıkarılması, idrar sondası nazo gastrik sonda takılması ve değiştirilmesi, fizik tedavi ve psikolog desteği veriliyor. Ayrıca hastaların evlerinden nakil araçlarıyla alınıp, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine dönüşü sağlanıyor.

"Her yaştan vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünden yola çıkarak, her yaştan vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak, kentimizin değerine sahip çıkarken vatandaşlarımızın yanında, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Ödemiş Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ödemiş, Sağlık, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Evde Bakım Hizmeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:27:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Evde Bakım Hizmeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.