Ödemiş\'te gazilerden şehitleri anma etkinliği

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi tarafından Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanında bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, yaptığı basın açıklamasında şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa dilediklerini söyledi.

12 silah arkadaşlarının şehit edildiği hain saldırıyı lanetlediklerini belirten Aktaşoğlu, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. ve bilmelidir ki kanları asla yerde kalmayacaktır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzuru ve güveni için canlarını gözünü kırpmadan hiçe sayan, her türlü zor şartta görev yapan silah arkadaşlarımız, vatan size minnettardır." dedi.