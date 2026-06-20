İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ödemiş-Birgi kara yolu Ocaklı Mahallesi yakınlarında Enes Y. (17) idaresindeki 35 BNP 398 plakalı motosiklet, önünde seyreden Hamit Ç. (85) yönetimindeki plakasız elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Hamit Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan Nezahat Ç. (78) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ödemiş-Salihli kara yolunda, Tayfun K. (35) yönetimindeki 45 AYK 193 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Kazadan hafif yaralı kurtulan tır şoförünün kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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