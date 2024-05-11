Ödemiş\'te Jandarma, Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince Trafik Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçedeki bir özel okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 230 ilkokul öğrencisi ile öğretmenleri için "Jandarma-Okul El Ele Proje" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Trafiğin tanımı, okul ve yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapılırken, öğrencilere güvenlik bisiklet sürüşü de yaptırıldı.

Ayrıca, trafik etkinliği kapsamında bilgilendirme broşürü ve kitabı dağıtıldı.