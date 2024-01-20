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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet K, (38) yönetimindeki 35 BNS 987 plakalı kamyonet ile Mehmet Ö. (40) idaresindeki 35 AT 3499 plakalı kamyon, Üçkonak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan sürücünün babası Yaşar K. (74) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika