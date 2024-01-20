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Ödemiş'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Ödemiş'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Ö. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücünün babası Yaşar K. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Yaşar K. kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ödemiş\'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü
20.01.2024 - 21:09,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet K, (38) yönetimindeki 35 BNS 987 plakalı kamyonet ile Mehmet Ö. (40) idaresindeki 35 AT 3499 plakalı kamyon, Üçkonak Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan sürücünün babası Yaşar K. (74) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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