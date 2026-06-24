Ödemiş'te Motosiklet-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ödemiş'te Motosiklet-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Ödemiş\'te Motosiklet-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
24.06.2026 21:14
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Ödemiş'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ebubekir Sırımlı yönetimindeki 09 RZ 462 plakalı kamyonet, Zafer Mahallesi Tekstil Kavşağı'nda, Mehmet Sarıkaya (43) idaresindeki 35 ZOH 06 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet ile eşi Ayşen Sarıkaya (41), Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Sırımlı'nın, evde deterjan içen 2 yaşındaki oğlunu hastaneye yetiştirmek amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun midesinin yıkandığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Motosiklet-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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