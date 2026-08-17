Ödemiş'te Motosiklet Kazası
Yeniköy Mahallesi'nde devrilen motosikletten yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Seçkin G. (30) yönetimindeki 35 ZPG 39 plakalı motosiklet, Yeniköy Mahallesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seçkin G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Motosiklet Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?